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Ру Тат
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Политика
3 ноября 2022  14:02

Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с наследным принцем Бахрейна

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Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с наследным принцем Бахрейна
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Салманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Во время беседы стороны обсудили направления, которые могли бы быть перспективными для сотрудничества.

Наследный принц заявил, что рад приветствовать Президента Татарстана в Бахрейне и выразил надежду, что визит будет полезен для развития отношений двух сторон, сообщает пресс-служба руководителя республики.
 
«Лучше понимать друг друга и вести бизнес с мусульманскими странами нам помогают единая религия, а также исторические и культурные традиции. Мы активно взаимодействуем с исламским миром», – ответил Президент республики.

Напомним, чуть раньше Минниханов встретился с председателем Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейхом Абдулрахманом бен Мохаммедом бен Рашидом Аль Халифой и призвал компании Бахрейна принимать участие в инвестиционных проектах Татарстана.

В Байхрен Президент РТ прибыл для участия и выступления на форуме «Значение диалога между религиями», в котором принимают участие 200 мировых религиозных лидеров, ученых и официальных представителей.

 

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