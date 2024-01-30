Минниханов рассказал о Буинском театре, получившем здание по нацпроекту «Культура»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале рассказал о достижениях Буинского государственного драматического театра, получившем новое здание по национальному проекту «Культура».

«Актеры Буинского драматического театра вернулись с гастролей в городе Екатеринбург, где они достойно представили свой коллектив. Сейчас они приступают к репетиции нового спектакля по пьесе Миргазияна Юнуса „Өянкәләр“», — заметил руководитель республики.

«Здание театра, где проходят репетиции и спектакли для зрителей Буинского и соседних районов, построено по национальному проекту „Культура“», — напомнил Минниханов.

Всего, по данным Раиса РТ, за пять лет реализации нацпроекта в Татарстане пять театров реконструированы и технически оснащены, построено 27 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, создано 14 модельных библиотек.

В видео на татарском языке, которое выложил Рустам Минниханов, отмечается, что здание Буинского драмтеатра стало четвертой театральной площадкой, созданной в рамках национального проекта. Ранее были открыты два театра в Набережных Челнах и Нижнекамский ТЮЗ.

Преобразить буинский Дом культуры в театр удалось за 405 млн рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект», открыл обновленное здание в начале декабря Раис РТ. Проект интерьера театра был признан лучшим на федеральном конкурсе.