Проект интерьера нового Буинского драмтеатра признан лучшим на федеральном конкурсе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект интерьера нового здания Буинского государственного драматического театра занял первое место на 3-м Открытом смотре-конкурсе «Лучшие проекты социальной инфраструктуры 2023» в категории «Культурно-досуговое учреждение».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В общей сложности на конкурс был подан 101 проект из России и стран СНГ. Помимо зданий из татарстанских городов, в нем оказались представлены объекты из Акмолинской области Казахстана, Белгорода, Воронежа, Енисейска, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Иркутска, Майкопа, Надыма, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Рязани, Уфы, Южно-Сахалинска и Ярославля.

Преобразить буинский Дом культуры в театр удалось за 405 млн рублей в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект», открыл обновленное здание в начале декабря Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо Буинского театра, по итогам конкурса оказались отмечены еще два здания, спроектированные ГУП «Татинвестгражданпроект». Это занявшие третьи места в категориях «Образовательные учреждения» (проекты интерьеров) и «Медицинские учреждения» (архитектурные решения, постройки) школа в казанском ЖК «Светлая долина» и городская детская поликлиника №6 Казани соответственно.

Кроме того, та же школа на 1501 место в ЖК «Светлая долина» Советского района Казани получила награду в специальной номинации «Образовательные учреждения. Футур».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конкурс лучших практик проектирования социальных объектов был организован Ассоциацией проектировщиков Московской области при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, Международной академии архитектуры (отделение в Москве), Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований и Союза архитекторов России. Предыдущие смотры-конкурсы проходили в 2018 и 2021 годах.