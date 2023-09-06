Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Буинске показали, как за 405 млн рублей преобразился Дом культуры по нацпроекту
В Буинске в финальную стадию вышли работы по реконструкции районного Дома культуры. Как сообщил в своем телеграм-канале глава района Ранис Камартдинов, открыть объект планируется в середине октября.
«Успеем в самый театральный сезон, ведь после ремонта Дом культуры станет площадкой Буинского драматического театра. Большой зрительский зал, современная сцена и холлы — все дизайнеры выдержали в национальной тематике, чтобы отразить красоту нашей культуры», — поделился глава Буинского района.
Обновление культурного учреждения стартовало во втором квартале прошлого года. В обновленном здании будут предусмотрены условия для выступлений и репетиций профессиональных артистов, музыкальных коллективов.
Значительно, в том числе за счет пристроя, увеличилась и площадь здания, которая составляет почти 3,5 тыс. квадратных метров, а вместимость — более 400 человек.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, реконструкция пройдет в два этапа. На первый этап направлено более 405 млн рублей. Работы проводятся по нацпроекту «Культура», разработанному по указу Президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»