«Большой подарок для города и труппы»: Минниханов открыл новое здание Буинского театра

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания Буинского драматического театра. В бывшем Доме культуры появились два новых зрительных зала, установлено самое современное звуковое и световое оборудование.

«Искренне рады, что за последнее время мы открываем уже четвертый театр. Нет сомнений, что Буинский театр нуждался в этом объекте. Здесь прекрасный коллектив, очень сильный руководитель. Важно, что труппа театра ездит в другие страны, регионы, районы Татарстана с гастролями. Это огромная работа в том числе по связи с нашими соотечественниками за рубежом. Новое здание отвечает всем современным требованиям к учреждениям культуры. Это большой подарок для Буинска и коллектива театра», — отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что в театре должны ставиться не только татароязычные постановки. В городе и районе в целом проживают представители огромного количества разных национальностей, и местный театр должен удовлетворять запросы всех местных жителей.

При этом новое здание должно стать не только площадкой для самого театра. Здесь предусмотрена и зона для экскурсий, где можно узнать об истории района, республики, страны и самого учреждения.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Буинский театр — один из старейших в нашей республике. Важно, что он стал уже и экскурсионным пространством. Те мероприятия и фестивали, которые проходят на территории учреждения, помогают понимать значимость театра в современном обществе и перспективы его развития как площадки межкультурного диалога», — добавила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, сейчас перед городом и труппой стоит задача обеспечить новое современное здание зрителями.

На следующий год в театре запланировано шесть премьерных спектаклей, пояснил художественный руководитель и директор Буинского театра, народный артист Татарстана Раиль Садриев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На следующий год у нас запланировано шесть премьерных спектаклей, сейчас делаем акцент на новогодние сказки для маленьких зрителей. Теперь у нас появились уникальные возможности. Мы получили прекрасную сцену, современное световое и звуковое оборудование, замечательные гримерки», — заметил худрук.

Преобразить Дом культуры в театр удалось за 405 млн рублей в рамках национального проекта «Культура», о чем сообщал «Татар-информ».

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что большое количество общедоступных театров и театральных школ в России является преимуществом и заслугой государства.



«У нас замечательные школы были созданы за время развития театра в России вообще, в Российской империи, да и в Советском Союзе потом, и в Российской Федерации сегодня. У нас самое большое количество государственных театров по сравнению с любой другой страной мира. И это, конечно, наше огромное преимущество», — сказал Путин на церемонии открытия Года театра.



А на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества Президент подчеркнул, что в России служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение культурного наследия.