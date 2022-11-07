Минниханов расширил оперштаб Татарстана по «базовой готовности»

В состав оперативного штаба, созданного в Татарстане в связи с объявлением в республике «уровня базовой готовности», внесли изменения – в состав оперштаба ввели еще семь человек. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Новыми членами штаба стали вице-премьеры Татарстана Шамиль Гафаров и Лейла Фазлеева, вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов, начальник Татарстанской таможни Марат Гараев, директор регионального управления «Почта России» Ильнур Махмутов, военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов, заместитель начальника Горьковской железной дороги – филиала АО «Российские железные дороги» Александр Черемнов.

Указ вступает в силу со дня продписания.

Напомним, 19 октября Президент России Владимир Путин издал Указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Во всех регионах России за исключением ЦФО и ЮФО, включая Татарстан, вводится режим базовой готовности.

Для реализации мер, предусмотренных указом Президента РФ, в Татарстане создали оперативный штаб. Среди его задач – проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, принятие мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и другие. Первое заседание оперштаба прошло 21 октября.