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Минниханов проводил президента Египта в третий день саммита БРИКС
В третий, заключительный, день саммита БРИКС Раис Татарстана Рустам Минниханов провожает гостей, прилетавших на мероприятие в столицу РТ. Недавно он проводил президента Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
Политики в аэропорту Казань обменялись рукопожатием, а перед посадкой в самолет лидер Египта еще раз помахал Минниханову рукой на прощание.
Ранее Минниханов также проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Напомним, саммит БРИКС длился три дня: с 22 по 24 октября. За это время столица Татарстана приняла более 30 делегаций. По итогам переговоров страны БРИКС посчитали нужным отменить санкции, также они обозначили позицию по вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке и Украине и выступили за многополярное мироустройство. Подробнее – в материале «Татар-информ».
Также этот саммит запомнился инициативами Президента России Владимира Путина и прилетами гостей якобы по «самолюбию» Запада. Подробнее о произошедшем – в следующем материале «Татар-информ».
фото и видео: пресс-служба Раиса РТ
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