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Минниханов проводил Президента Узбекистана, прилетавшего в Казань на саммит БРИКС
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Гость поблагодарил его за теплый прием, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Ранее Минниханов также проводил домой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Напомним, саммит БРИКС длился три дня: с 22 по 24 октября. За это время столица Татарстана приняла более 30 делегаций. По итогам переговоров страны БРИКС посчитали нужным отменить санкции, также они обозначили позицию по вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке и Украине и выступили за многополярное мироустройство. Подробнее – в материале «Татар-информ».
видео: пресс-служба Раиса РТ
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