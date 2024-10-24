Минниханов проводил Президента Узбекистана, прилетавшего в Казань на саммит БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Гость поблагодарил его за теплый прием, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее Минниханов также проводил домой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Напомним, саммит БРИКС длился три дня: с 22 по 24 октября. За это время столица Татарстана приняла более 30 делегаций. По итогам переговоров страны БРИКС посчитали нужным отменить санкции, также они обозначили позицию по вооруженным конфликтам на Ближнем Востоке и Украине и выступили за многополярное мироустройство. Подробнее – в материале «Татар-информ».

видео: пресс-служба Раиса РТ