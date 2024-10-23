Казанская декларация саммита БРИКС: главное, о чем договорились мировые лидеры

Фото: © Станислав Красильников / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Декларация – основной документ саммита БРИКС-2024

Второй день саммита БРИКС был ознаменован сразу двумя крупными заседаниями с участием мировых лидеров. Первое – в узком составе, второе – в расширенном. Когда в «Казань Экспо» прибывали главы государств, у президента ЮАР Сирила Рамафосы журналисты спросили, чего тот ждет от саммита. «Good deсisions! (правильные решения – перевод с английского)», – ответил Рамафоса. Какими же были эти решения по итогам двух заседаний?

Хотя саммит продолжится и завтра, ключевой документ уже принят. Это Казанская декларация стран объединения, которую уже утвердили по итогам заседания в расширенном формате. В документе более 40 страниц и 134 пункта.

Фото: © Сергей Бобылев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Главное из Казанской декларации:

Страны БРИКС выступили за многополярное мироустройство.

Незаконные санкции и другие односторонние нелегитимные меры отрицательно влияют на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития. Страны БРИКС категорически против этого инструмента давления.

Страны БРИКС выступили за предотвращение гонки вооружений в космосе и считают, что нужно разработать документ по безопасности в космосе.

Государства призвали к укреплению режима нераспространения и безъядерной зоны на Ближнем Востоке.

Страны обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира и подтвердили приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций.

Члены БРИКС обеспокоены эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и выступили за немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников без предварительных условий и осудили израильские атаки против гуманитарных пунктов и объектов инфраструктуры в Палестине. А также поддержали принятие в ООН Государства Палестина в границах 1967 года.

Страны БРИКС подчеркнули необходимость возобновления иранской ядерной сделки.

В декларации напоминается о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и отмечаются «предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

Фото: © Станислав Красильников / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

БРИКС готовится обогнать «Большую семерку» по росту ВВП

Россию в качестве председателя в БРИКС в 2024 году высоко оценили и выразили признательность Правительству РФ и российскому народу за проведение саммита. Все это документально закреплено в декларации.

Владимир Путин на заседании в расширенном составе заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой» и подкрепил это статистикой.

«Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 года и вовсе составит 36,7%, что уверенно превышает долю стран Группы семи, их доля составит 30%. А 30% было по итогам 2023 года, ну и в 2024-м будет чуть повыше», — уточнил Путин.

От большинства государств БРИКС ждут опережающих темпов развития в среднесрочной перспективе. И даже выше, чем в мировой ВВП: 3,8% против 3,2-3,3%.

В будущем господство стран БРИКС в мировой экономике будет сохраняться, считает Путин, а, вероятно, и усиливаться. Причины у этой тенденции вполне объективные: рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда за счет IT-технологий. Не будем забывать, что стать членами БРИКС мечтают три десятка стран в добавок к имеющимся десяти.

Предложения Путина странам БРИКС

Путин внес несколько предложений, которые также легли в основу декларации.

Нужно создать новую инвестиционную платформу БРИКС. Она могла бы стать мощным инструментом поддержки национальных экономик и обеспечила бы финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока.

Россия предлагает наладить взаимное информирование о запуске онлайн-сервисов по урегулированию споров в e-commerce, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров. Это будет способствовать безбарьерной электронной торговли.

Управляющих ОЭЗ в странах БРИКС следует связать прямыми контактами, чтобы они могли обмениваться наработками по выстраиванию логистических хабов, локализации промышленного производства и обеспечению условий для резидентов. К слову, на территории государств БРИКС существуют 2,5 тыс. ОЭЗ.

Зерновая биржа БРИКС могла бы помочь в формировании справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье.

Россия выступает за расширение сотрудничества в области недропользования, для этой цели следует создать платформу БРИКС по драгоценным металлам.

Транспортная взаимосвязанность стран БРИКС должна быть улучшена, ведь это дает дополнительные возможности для роста и диверсификации взаимной торговли.

Фото: © Алексей Даничев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Путин назвал доллар оружием, которым пользуются «другие люди»

Президент России считает, что использовать доллар в качестве средства достижения политических целей – это ошибка для тех, кто так делает.

«Доллар используется в качестве оружия. Да, мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он до сих пор является важнейшим инструментом в мировых финансах, как средства достижения политических целей, подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности», — заметил Путин.

И так делает не Россия,а «другие люди», подчеркнул лидер государства. Во всей этой ситуации Россия вынуждена искать альтернативы. Но при этом Путин отметил, что «мы не отказываемся, не боремся с долларом».

В декларации страны отметили необходимость реформировать действующую международную финансовую архитектуру и договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear.

Также, как говорится в документе, страны приветствуют использование национальных валют между странами БРИКС и их торговыми партнерами.

Фото: © Григорий Сысоев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Китай призвал не подливать масла в огонь украинского конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин воспользовался возможностью высказать позицию Китая по глобальным вопросам, которые нужно решать как можно скорее. Разумеется, речь зашла об украинском конфликте и напряженной обстановке на Ближнем Востоке.

Китайский лидер много говорил о мире и о том, что страны БРИКС должны стать защитниками общей безопасности. Он высказался призвал не подливать масла в огонь украинского конфликта, чтобы не допускать его распространения на третьи страны и других «побочек».

«Мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер также призвал к урегулированию палестинского вопроса и прекращению огня в секторе Газа и Ливане. Позиция тоже нашла отражение в декларации.

Фото: © Станислав Красильников / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Индия за многополярность и расширение БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во многом был солидарен с российским лидером и, в том числе, говорил о многополярности. БРИКС — это объединение, которая представляет совместные интересы, а не группа, созданная, чтобы сеять разногласия, уверен Моди.

Саммит БРИКС проходит в условиях, когда в мире продолжаются войны, наблюдается экономическая неопределенность, происходит изменение климата, сохраняется угроза терроризма. В этой связи на страны БРИКС возлагаются большие надежды.

Моди поприветствовал страны, которые вошли в союз только в этом году.

«Я очень рад, что мы встречаемся сегодня впервые как расширенная семья БРИКС. Я тепло приветствую всех новых друзей, которые присоединились к семье БРИКС. Я поздравляю президента Путина с успешным председательством России в БРИКС в течение последнего года», — добавил глава индийского правительства.