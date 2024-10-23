Инициативы Путина и «прилеты» по самолюбию Запада: как проходит второй день саммита БРИКС

Важной темой вступительной речи Владимира Путина стал вопрос о расширении БРИКС

Фото: Алексей Даничев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Согласованная позиция стран БРИКС по украинскому кризису будет в итоговой декларации саммита

«Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах. Государства – участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом. При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение», – сказал Владимир Путин в своем выступлении на заседании саммита БРИКС в узком составе.

Помимо Президента России Владимира Путина, Премьер-министра Индии Нарендры Моди и Председателя КНР Си Цзиньпина в нем приняли участие Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Сирил Рамафоса и министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра.

Важной темой вступительной речи Владимира Путина стал вопрос о расширении БРИКС, поскольку порядка 30 стран в той или иной степени заинтересованы в сотрудничестве с объединением. А также изменение миропорядка для справедливого глобального развития и безопасности.

«Сейчас в узком составе предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов», – заявил Путин.

В ряду этих конфликтов особое место для России занимает так называемый украинский кризис. Причем лидеры стран БРИКС обсудили этот вопрос еще накануне во время ужина.

Уже сегодня утром стало известно, что общая позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита. По словам помощника Президента России по международным делам Юрия Ушакова, общий подход достигнут и не вызывает возражений у всех членов БРИКС.

«Формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», – заявил он в эфире Первого канала.

Уже сегодня на расширенном заседании БРИКС подробнее на эту тему высказался Си Цзиньпин. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны Глобального Юга создали группу друзей, которая направлена на объединение голосов в поддержку мира, напомнил китайский лидер.

По его словам, она создана на основе принципов недопущения распространения конфликтов на третьи стороны, избежания эскалации боевых действий и отказа от «подливания масла в огонь», что соответствует скорейшей деэскалации ситуации.

«Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно» Фото: © Алексей Даничев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Принципы расширения БРИКС должны быть разработаны в Казани

Что касается расширения БРИКС, то Путин напомнил, что в той или иной степени такое стремление выразили уже более 30 государств. Однако вопрос в балансе и сохранении эффективности объединения. Но игнорировать интерес к БРИКС никто не собирается.

«Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно. В той или иной форме, такое стремление выразили уже более 30 государств. При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС», – заявил российский лидер.

Также он напомнил, что на прошлом саммите в Йоханнесбурге страны договорились разработать статус «партнер БРИКС» и сформировать список государств-кандидатов на получение статуса. Путин подчеркнул, что в Казани важно отразить эти решения в итоговой декларации.

Важным событием расширенного заседания стало предложение российского лидера создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержания национальных экономик стран объединения Фото: © Сергей Бобылев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

БРИКС сохранит лидерство в мировой экономике

Уже в рамках расширенного заседания БРИКС Владимир Путин заявил о тенденции к сохранению лидирующих позиций БРИКС в мировой экономике. И назвал основные причины этого процесса.

«Это произойдет, прежде всего, в силу таких объективных факторов, как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда, сопровождаемое технологическими инновациями. Нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технология, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений», – отметил Путин.

Важным событием расширенного заседания стало предложение российского лидера создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержания национальных экономик стран объединения.

«Она стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила бы финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», – заявил Путин.

Другим интересным предложением российского лидера стало формирование справедливых правил игры в мировой экономике. Для этого Путин предлагает специальный механизм консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации для реформирования международной финансовой системы.

«Нужно и далее сообща продвигать сбалансированные подходы к вопросам, связанным с переходом мировой экономики на низкомиссионные модели развития и всячески противодействовать попыткам использовать климатическую повестку для устранения конкурентов с рынка. Особенно это касается развивающихся рынков», – пояснил Путин.

Кроме того, российский президент предложил создать зерновую биржу БРИКС. Путин напомнил, что ряд государств объединения входят в число крупнейших мировых производителей зерновых, зернобобовых и масличных культур.

«Зерновая биржа БРИКС будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье, с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности», – заметил глава государства.

Реализация проекта может защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания, уверен Путин.

Одним из главных событий второго дня саммита стал визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань Фото: © Илья Питалев, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Эрдоган и Гутерриш: «прилёты» в Казань по самолюбию коллективного Запада

Между тем одним из главных событий второго дня саммита стал визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казань. Мировые СМИ в этой связи не устают напоминать, мол, Анкара является членом НАТО. Как такое возможно?

Между тем российские СМИ уже называют точки пересечения между Владимиром Путиным и Эрдоганом. Одной из тем переговоров лидеров двух государств могут стать перспективы использования национальных валют в торговле, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в турецкой столице. Отмечается, что лидеры придают теме приоритетное значение.

Второй значимый «прилет» в Казань по самолюбию Запада произошел ранним утром, когда в столицу Татарстана пожаловал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: © Пелагия Тихонова, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Второй значимый «прилет» в Казань по самолюбию Запада произошел ранним утром, когда в столицу Татарстана пожаловал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ни для кого не секрет, что на управленческом уровне ООН в первую очередь учитывает волю и чаяния коллективного Запада. Поэтому визит первого лица организации в Казань вызвал за океаном определенную долю негодования.

Интересно, что в казанском аэропорту его встречал не Раис Татарстана Рустам Минниханов, который приветствовал самых влиятельных участников саммита, а Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Кстати, сегодня в первой половине дня Раис Татарстана лично поприветствовал на казанской земле в аэропорту Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и Президента Белоруссии Александра Лукашенко. Остальных ВИПов саммита встречали, помимо Мухаметшина, Премьер Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Сегодня татарстанский лидер провел личные переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов проводит значимые с политической точки зрения двусторонние встречи

Что касается Минниханова, то он уже провел насыщенный день. Владимир Путин с многочисленными участниками саммита будет проводить двусторонние встречи уже во второй половине дня после расширенного заседания саммита. А Раис Татарстана не только встречает их в аэропорту, но и сам проводит значимые с политической точки зрения двусторонние встречи.

Сегодня татарстанский лидер провел личные переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В разговоре он вспомнил о своих визитах в Баку.

«Отрадно, что крепкие связи между нашими республиками, заложенные Минтимером Шариповичем Шаймиевым и Гейдаром Алиевичем Алиевым, продолжают успешно развиваться» – подчеркнул Минниханов.

Ильхам Алиев отметил высокое доверие властей России к Рустаму Минниханову, чему свидетельствует факт проведения столь судьбоносного саммита БРИКС именно в Казани.

Также стороны наметили перспективные отрасли сотрудничества Татарстана и Азербайджана. Среди них, помимо поставок продукции автомобилестроения, перспективным видится сотрудничество в торговли по речным и морским путям. В частности, предлагается активнее использовать транспортные и логические возможности Волжско-Камского бассейна.