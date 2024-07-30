Минниханов проверил условия организации отдыха детей в лагере «Сэлэт — Ак Барс»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил лагерь «Сэлэт — Ак Барс» в крымском Форосе и проверил условия организации отдыха детей. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сейчас в лагере на профильных сменах отдыхают 237 детей из Татарстана и 60 — из Республики Крым. Рустам Минниханов осмотрел жилой корпус, проверил, в каких условиях проживают дети, а также побывал в спортивном центре.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Особое внимание руководитель республики уделил вопросу организации питания. Он осмотрел кухню, оценил качество продукции. Этот вопрос Минниханов поручил держать на особом контроле.

В ближайшие дни в «Сэлэт — Ак Барс» заедет очередная смена. Всего за летний сезон в оздоровительном комплексе должны отдохнуть более 1400 детей со всей России.

Ранее министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков заверил, что все лагеря в Крыму находятся под особым контролем.