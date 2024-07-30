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Минниханов проверил условия организации отдыха детей в лагере «Сэлэт — Ак Барс»
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил лагерь «Сэлэт — Ак Барс» в крымском Форосе и проверил условия организации отдыха детей. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Сейчас в лагере на профильных сменах отдыхают 237 детей из Татарстана и 60 — из Республики Крым. Рустам Минниханов осмотрел жилой корпус, проверил, в каких условиях проживают дети, а также побывал в спортивном центре.
Особое внимание руководитель республики уделил вопросу организации питания. Он осмотрел кухню, оценил качество продукции. Этот вопрос Минниханов поручил держать на особом контроле.
В ближайшие дни в «Сэлэт — Ак Барс» заедет очередная смена. Всего за летний сезон в оздоровительном комплексе должны отдохнуть более 1400 детей со всей России.
Ранее министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков заверил, что все лагеря в Крыму находятся под особым контролем.
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