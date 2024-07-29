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Ринат Садыков: В лагерях Черноморского побережья обеспечена полная безопасность
Полная безопасность детей, отправляющихся в лагеря Краснодарского края и Крыма из Татарстана, обеспечивается с момента их посадки в поезд. В пути от вокзала до лагеря их сопровождают сотрудники ГАИ. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«На сегодняшний день в лагерях Краснодарского края и Крыма отдыхают около 1,2 тыс. детей из Татарстана. Безопасность там обеспечена на сто процентов. Что касается логистики, то мы с каждым годом усиливаем все мероприятия на пути следования, связанные с безопасностью. В обязательном порядке — сопровождение ГАИ. Родители могут быть абсолютно спокойны», — заверил собеседник агентства.
В этом году дети из Татарстана отдыхают в четырех лагерях на Черноморском побережье. Это «Сатера» и «Сэлэт — Ак Барс» в Крыму и «Глобус» и «Витязево» в Краснодарском крае.
На прошлой неделе эти лагеря посетила комиссия Минмолодежи РТ. Она проверила условия проживания детей, соответствие столовых норм и уделила особое внимание комплексной безопасности детей, добавил Садыков.
Сегодня пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области после столкновения с КамАЗом. В составе не было детей, направлявшихся в лагеря отдыха.
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