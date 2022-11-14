Минниханов провел совещание по сохранению и развитию исторического центра Чистополя

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня совещание по сохранению и развитию исторического центра города Чистополя. На нем были предложены такие меры, как увеличение сроков реставрации объектов и гранты для развития туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Руководитель исполкома Чистопольского района Татарстана Эдуард Хасанов рассказал о работе исполнению поручений Президента РТ, которые были даны в течение 2022 года. В мае Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки ознакомился с планом реконструкции памятников культурного наследия Чистополя и осмотрел их, о чем сообщал «Татар-информ».

По словам докладчика, некоторые объекты вызвали интерес инвесторов, по другим идет подготовка конкурсной документации. При этом глава исполкома предложил обсудить возможность увеличения для инвесторов сроков проведения реставрационных работ — с двух лет до пяти.

Минниханов в ответ заметил, что увеличение сроков проведения реставрации объектов возможно при соблюдении определенных условий. По его мнению, если фасад и кровля объекта будут отремонтированы в первые три года, то сроки реставрационных работ могут быть увеличены до пяти лет.

Затем руководитель исполкома Чистополя сообщил, что десять исторических объектов признаны градоформирующими. Также установлен мораторий на снос — теперь он может быть осуществлен только по согласованию с градостроительной комиссией. По ряду объектов требуется проведение государственной историко-архитектурной экспертизы. После уточняющего вопроса Президента РТ чиновник пояснил, что этой работой занимаются эксперты, аттестованные Министерством культуры России.

Рустам Минниханов поручил до 1 апреля 2023 года подготовить всю необходимую документацию, в том числе провести и согласовать необходимую экспертизу.

В свою очередь Иван Гущин доложил о сохранении объектов культурного наследия Чистополя по линии возглавляемого им Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. В частности, для определения точных границ культурного слоя было организовано археологическое обследование исторической части Чистополя. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин проинформировал собравшихся о модернизации существующих инженерных сетей в связи с работами в исторической части города.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Обсудили участники совещания и планируемое строительство пассажирской пристани в Чистополе. Глава Минстроя РТ подчеркнул, что вся необходимая документация, а также экспертиза готовы. Президент Татарстана назвал строительство пристани необходимым для увеличения туристической привлекательности города и роста туристического потока.

Директор Центра архитектурно-реставрационных исследований КГАСУ Светлана Персова представила этапы разработки Концепции устойчивого развития исторического поселения Чистополя. Она рассказала о результатах исследования города, вкратце представила этапы градостроительного развития, план города и его изменения в XVIII, XIX и XX веках.

Персова отдельно упомянула инвентаризацию исторической застройки, в ходе которой удалось выявить недооцененные ранее исторические объекты. Проведена и работа по составлению историко-культурного опорного плана. Среди преимуществ города докладчица упомянула такие, как ценный природный ландшафт и историческая планировка.

Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов поведал о туристическом потенциале Чистополя и о шагах по его наращиванию. Помимо прочего, он предложил создать грантовую программу по увеличению точек туристического роста через создание новых объектов туристической инфраструктуры. Сказал глава профильного ведомства и о важности вовлечения водной инфраструктуры в туристические маршруты.

В этом контексте Рустам Минниханов предложил активно вовлекать бизнес-структуры в работу по расширению предложения туристических услуг и созданию условий для роста туристического потока. Президент Татарстана убежден, что по туристической привлекательности Чистополь ничем не уступает Елабуге. Он также призвал использовать возможности программ глэмпинга, к чему располагает местный природный ландшафт.

В совещании, организованном в Доме Правительства РТ, также приняли участие помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова, заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов и другие официальные лица.

Весной этого года проекты реставрации памятников Чистополя предполагалось подготовить к сентябрю. Еще летом для исторического центра города разработали типовую застройку «под старину».