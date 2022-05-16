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Ру Тат
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Общество
16 мая 2022  17:54

Минниханов ознакомился с планом реконструкции памятников культуры в Чистополе

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Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочей поездкой в Чистополе, посетил исторический центр города. В том числе ему показали объекты культурного наследия, запланированные к реконструкции, и рассказали о работе, которая проводится в этом направлении, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Так, в программу восстановления малых исторических городов, реализуемую совместно с банком развития БРИКС, вошли 16 объектов. Пять из них, которые находятся на улице Карла Маркса, будут регенерированы: специалисты отремонтируют фасады, кровли, окна и фундамент. Оставшиеся 11 будут отреставрированы полностью.

Также Президенту Татарстана рассказали о решении проблемных вопросов, касающихся таких объектов. К примеру, в 2021 году была проведена работа по уточнению границ территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место „Исторический центр Чистополь“». Помимо этого, предлагается провести обследование исторической части города, чтобы обозначить точные границы культурного слоя конца XIX века.

Рустам Минниханов одобрил проведение такой работы.

«Кроме того, зоны охраны будут разработаны в отношении более 70 объектов культурного наследия, расположенных в городе Чистополе», — уточнили в пресс-службе Президента Татарстана.

#Рустам Минниханов #Чистополь #реконструкция
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