Для исторического центра Чистополя разработали типовую застройку «под старину»

Типовые проекты домов для нового строительства в историческом центре Чистополя представили на научно-методическом совете при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Членам совета под председательством Ивана Гущина для ознакомления и обсуждения предложили шесть различных проектов застройки, разработанных ГУП «Татаинвестгражданпроект». Среди них одно- и двухэтажные жилые дома, которые должны появиться на месте существующих сейчас пустырей. Ранее в Чистополе была проведена и завершена инвентаризация пустующих земельных участков в историческом центре города.

Все проекты готовились не на абстрактной основе, а по конкретным адресам таких участков с учетом окружающей застройки. Необходимость создания таких проектов обусловлена несколькими факторами. Во-первых, потенциальный инвестор, получая готовые решения, сокращает время на согласование своего будущего строительства, экономит средства на разработке проекта. Во-вторых, в результате есть уверенность в том, что в центре города не появится строение, диссонирующее с окружающим историческим пространством.

В каждом проекте присутствуют готовые типовые решения с аттиками, наличниками, карнизами, воротами, входными группами, внутридворовыми постройками, планировкой помещений и территории. Можно выбирать из представленного перечня. Сам дом может быть построен из любого материала — здесь имеется полная свобода. Главное — внешняя обшивка, материалы, которые будут при этом использоваться. Регулируется прежде всего визуальное восприятие здания.

Например, владелец может возвести дом из бетонных блоков, однако затем необходимо с помощью облицовочных материалов, кирпича либо дерева, привести его в вид, соответствующий статусу исторического поселения.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин подчеркнул, что сейчас важно предложить правообладателям земельных участков готовые типовые решения на выбор.

«После обсуждения с экспертами пришли к выводу, что при регулировании градостроительной деятельности нужно уходить от установления конкретных технических параметров нового строительства. Ограничения в любом случае остаются. Есть генеральный план, есть разработанные правила застройки землепользования. Регулируется высотный параметр плюс материалы фасадов, внешних элементов с учетом требований средовой застройки», — отметил Гущин.

Все представленные проекты соответствуют современным строительным регламентам и противопожарным требованиям. В целом они не вызвали нареканий.

Члены совета обратили внимание на практический механизм реализации проектов. Они не должны оставаться академической работой, а претворяться в жизнь, адаптироваться для современного использования. Для этого нужно подготовить четкий алгоритм действий для застройщика — от начального этапа до завершения строительства.

Кроме того, участников заинтересовал вопрос универсальности проектов. Территория исторического центра Чистополя достаточно велика. Эксперты поинтересовались, в какой ее части и по какому из шести типов представленных проектов можно возводить здания. По их мнению, необходимо провести дополнительный анализ, после чего прописать на карте и утвердить зоны возможного строительства по тому или иному проекту.