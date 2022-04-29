Заиграют красками осенью: проекты реставрации памятников Чистополя подготовят к сентябрю

Проект сохранения исторического центра Чистополя, который в сороковые годы стал приютом для величайших писателей СССР и поэтов Cеребряного века, обсудили на научно-методическом совете при Комитете РТ по охране культурного наследия. Сколько объектов взято под охрану и когда начнется их возрождение – в обзоре «Татар-информа».

Проект сохранения исторического центра Чистополя обсудили на научно-методическом совете при Комитете РТ по охране культурного наследия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Было время, когда деятели культуры буквально спотыкались друг о друга»

Чистополь – уникальный исторический город, который сочетает купеческие кварталы, с неповторимым колоритом XIX века, величественные православные храмы и мечети, каменные особняки и деревянный декор жилых домов. Прогуливаясь по улицам города, можно увидеть старинные здания, где бывали Петр Столыпин, родился генерал армии адмирала Колчака Викторин Молчанов. Здесь стоят учебные заведения, где обучались составитель большого «Китайско-русско го словаря» Петр Кафаров, доктор Леонид Рошаль, актер Алексей Баталов, писатель-фантаст Кир Булычев и другие известные люди.

Период Великой Отечественной войны особенно отличает Чистополь от других городов России и Татарстана. По словам Наиля Валеева, с 41 по 43 годы 25-тысячный Чистополь принял почти такое же количество эвакуированных людей. Среди них было более 200 писателей и поэтов, в числе которых Борис Пастернак, Николай Асеев, Леонид Леонов, Михаил Исаковский, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Александр Твардовский, Алексей Сурков и другие.

Прогуливаясь по улицам города, можно увидеть старинные здания, где бывали Петр Столыпин, родился генерал армии адмирала Колчака Викторин Молчанов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это было время, когда деятели культуры буквально спотыкались друг о друга на улицах города», - с энтузиазмом рассказал на заседании совета академик-секретарь отделения гуманитарных наук Академии наук РТ Наиль Валеев.

Город настолько уникален, что к нему до недавнего времени проявляли интерес представители европейских стран. По словам Валеева, прямые потомки Пастернака собирались навестить исторический город, чтобы снять здесь фильм.

Опасения общественности не сбылись – границы исторического центра не только не сузили, а наоборот – расширили

Попытки сохранить богатое культурное наследие Чистополя ведутся давно и сейчас приобретают вид реальных проектов. Выступая на заседании совета, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что сейчас выстраивается диалог между группами, занимающимися вопросом сохранения облика исторического центра города Чистополя.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева отметила, что сейчас выстраивается диалог между группами, занимающимися вопросом сохранения облика исторического центра города Чистополя Фото: okn.tatarstan.ru

«Функциональное назначение центра – первый и главный вопрос с точки зрения социально-экономического развития города. Музеефикация важна с точки зрения туристических маршрутов города Чистополя, но нужно понимать, что независимая оценка качества музейной деятельности в Чистополе сегодня находится на среднем уровне. Это говорит о том, что важна не только возможность сохранения инфраструктуры, но и наполнение, насыщение форм работы, сама активность учреждений культуры, которые работают», - подчеркнула она.

В части сохранения инфраструктуры, на сегодняшний день окончательно установлены границы достопримечательного места «Исторический центр города Чистополя», ответственность за научно-проектную документацию и проект предмета охраны которого легли на плечи ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана». Опасения общественности не сбылись – границы исторического центра не только не сузили, а наоборот – расширили. К 184 объектам культурного наследия прибавились 42 вновь выявленных памятника. Теперь на государственной охране состоят 236 объекта, в их число входят памятники архитектуры, могилы, бульвары, сады и многое другое.

Что касается исторических зданий, то 56 объектов были расселены, ГУП «Татинвестгражданпроект» ведет разработку эскизных проектов реставрации 14 зданий, работу планируют завершить к 1 июля.

Границы исторического центра не только не сузили, а наоборот – расширили. К 184 объектам культурного наследия прибавились 42 вновь выявленных памятника Фото: скриншот презентации

«Преимущественно, нами были выбраны объекты, входящие в туристический маршрут, чтобы в перспективе их можно было легче продать за 1 рубль. Сегодня закон о приватизации имущества позволяет это сделать, но с обязательством приложить к конкурсной истории проектную документацию по сохранению объекта», - пояснил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Он подчеркнул, что несколькими историческими объектами уже заинтересовались чистопольская епархия и местный мухтасибат.

По словам Гущина, для 10 ценных градоформирующих объектов, находятся в аварийном состоянии, уже в этом году проведут оценку, после чего выставят на торги. Такой вариант продажи позволит потенциальным собственникам в более упрощенной форме подстроить здания под собственные нужды.

«На некоторые из них уже есть потенциальные собственники, которые хотят приобрести двухэтажные особняки и открыть в них офисы», - поделился Гущин.

Жилец старинного дома спутал планы Банка БРИКС по возрождению памятника культуры

Проектом реконструкции исторического центра Чистополя заинтересовался Новый банк развития стран БРИКС, который готов выделить на эти цели 38 млн долларов. Изначально на эти средства предполагалось отреставрировать 19 зданий, но после проведенных исследований и обсуждений с экспертами, было решенио оставить в списке только 16 объектов.

«По требованию Банка БРИКС, в реставрируемых домах не должны находиться жильцы. В здании по улице Ленина, 83, к несчастью обнаружился один жилец. Кроме того, из списка на регенерацию выпали здания по улице Карла Маркса, 7 и 11, так как они находятся в аварийном состоянии: требуют восстановления несущие и ограждающие конструкции, что не предусмотрено в работе по регенерации», - пояснил Хас Магамадов.

Из списка на регенерацию выпали здания по улице Карла Маркса, 7 и 11, так как они находятся в аварийном состоянии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Касательно жильца, Лейла Фазлеева отметила, что переговоры с ним до сих пор ведутся, однако достичь согласия пока не удается.

Иван Гущин прокомментировал, что противоаварийные работы на других двух объектах будут проведены как и предполагалось ранее. Соответствующие предложения вынесут на рассмотрение в Кабинет министров РТ. Освободившиеся после сокращения списка объектов деньги будут направлены на реставрацию оставшихся 16 домов. Это прозволит провести работы более тщательно с учетом удорожания строительных материалов и работ. Проекты реставрации этих зданий будут готовы к сентябрю этого года.

ГУП «Татинвестгражданпроект» также разработаны проекты типовых домов нового строительства, которые можно будет возводить на пустых участках. Подготовлено всего шесть типовых домов с набором традиционных архитектурных форм. Их решения будут вынесены на рассмотрение на заседании научно-методического совета при Комитете РТ, запланированном после майских праздников.

Иван Гущин призвал общественность Чистополя помочь в охране памятников

Несмотря на проделанную работу вопросов остается немало. По словам Лейлы Фазлеевой, сохранение исторического центра Чистополя – это обязанность не только власти, но и самих граждан. Несмотря на все попытки «законсервировать» расселенные здания от мародеров, последние не упускают случая, чтобы украсть «лишний» кирпичик или железную конструкцию.

Несмотря на все попытки «законсервировать» расселенные здания от мародеров, последние не упускают случая, чтобы украсть «лишний» кирпичик или железную конструкцию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Да и сами собственники объектов культурного наследия не всегда учитывают обременения на владение подобных зданий, как это случилось с домом на улице Бутлерова, 91. Дом, в котором некогда жил и работал советский писатель и журналист, первый секретарь и председатель правления Союза писателей СССР Константин Федин, был снесен, а на его месте вырос новострой.

«Два года мы находимся в судах. Вошла в силу актуальная программа, обязывающая собственницу воссоздать облик здания. Но тем не менее, на этом все. Мы получили постановление об отказе возбуждении уголовного дела, а то строение находится в подвешенном состоянии», - посетовал Иван Гущин.

Он призвал общественность Чистополя проявить благоразумие, ведь только общими усилиями удастся сохранить исторический центр Чистополя.