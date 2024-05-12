Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Чистопольском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Чистопольский район. Утром он вместе с главой Минсельхозпрода РТ Маратом Зяббаровым облетел поля и ознакомился с ходом весенне-полевых работ.

«На сегодняшний день сев яровых осуществлен на площади более 30 тыс. га», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Также Минниханов встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. Глава района Дмитрий Иванов доложил, что посевная идет в штатном режиме.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В целом также было доложено о деятельности в рамках республиканских программ на территории муниципалитета. Минниханов подчеркнул, что все программы, которые реализуются сегодня на селе, будут сохранены.

Также Раис РТ отдельно поинтересовался перспективами восстановления исторического центра. Дмитрий Иванов отметил, что с участием инвесторов ряд объектов восстанавливают, однако требуется больше времени для того, чтобы привести в порядок весь фонд.

Министр сельского хозяйства обратил внимание, что по итогам 2023 года в районе было значительное снижение поголовья. В этом году холдинг «Чистополье» запустил новые корпуса мегафермы, что должно позитивно сказаться на показателях.

Раис РТ поинтересовался, какая работа ведется в районе в части поддержки участников спецоперации и их семей, и отметил, что сегодня это важная задача для местных властей.