Минниханов посетил крупное овощехранилище в Чистопольском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Чистопольский район посетил овощехранилище ООО АФ «Чистопольская» ХК «Чистополье».

«Общая площадь 5 гектар. На ней расположено 5 овощехранилищ общей вместимостью на 30 000 тонн овощей. Установлены две линии сортировки, одна моечная линия, одна линия фасовки. В каждом ангаре установлен климат-контроль, который поддерживает нужную для хранения овощей влажность», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханову доложили, что по итогам прошлого года заготовили 22 тыс. тонн картофеля, 1,7 тыс. тонн моркови, 1,5 тыс. тонн свеклы на продажу. Картофель реализуется в крупных торговых сетях.

В этом году аграрии планируют высадить картофель и морковь на площади 893 и 105 га соответственно. На сегодня завершена посадка капусты и лука.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Чистопольском районе.