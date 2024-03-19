Минниханов призвал татарстанцев выбрать общественные пространства для благоустройства

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал жителей республики выбрать, какие именно парки или другие общественные пространства региона будут благоустроены в будущем, 2025 году.

«Для этого нужно зайти на сайт gorodsreda.tatar.ru или на портал „Услуги РТ“ и выбрать объект», — напомнил он. И добавил: «Республика паркларында һәм сәүдә үзәкләрендә волонтерлар эшли. Алар сезгә тавыш бирергә булышачак (в переводе с татарского — „Волонтеры работают в парках и торговых центрах республики. Они помогут вам проголосовать“)».

Руководитель республики перечислил объекты, которые будут благоустроены уже в текущем году. Это парк «Прибрежный» в Набережных Челнах и территория Лесного озера, зона отдыха у Большого Чайкового озера и бульвар на улице Серова в Казани (где появятся зона реабилитации и спортивная зона для людей с ограниченными возможностями).

«Татарстанда матур парклар һәм уңайлы ял итү урыннары күбрәк булсын! Катнашмый калма, үз фикереңне әйт (в переводе с татарского — „Пусть в Татарстане будет больше красивых парков и уютных мест отдыха! Не оставайся безучастным, высказывай свое мнение“)», — заключил Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 15 марта стартовало Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и что волонтеры помогают жителям выбрать объекты для благоустройства. Минстрой РТ также пригласил татарстанцев выбрать парки, скверы и дворы для благоустройства.