Жителей Татарстана приглашают повлиять на формирование благоприятной городской среды

Изображение предоставлено Фондом «Институт развития городов Татарстана»

В пятницу, 15 марта, помимо выборов Президента РФ, начнется Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом напоминает пресс-служба Минстроя РТ.

Программа по обновлению общественных пространств стартовала в Татарстане в 2015 году. С 2017 года парки, скверы и другие пространства приводятся в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (который позднее стал частью упомянутого выше национального проекта — прим. Т-и).

С 2017 по 2023 год работы прошли на 225 объектах. Общий объем вложенных средств превысил 20,9 млрд рублей.

С 2018 года в рамках федерального проекта проводится Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений. С 2018 по 2023 год его победителями стали 42 проекта муниципальных образований РТ. Сумма грантов из федерального бюджета превысила 2,9 млрд рублей.

В 2023 году в республике было благоустроено 68 общественных пространств за 2,9 млрд рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств за 2,4 млрд, соответствующие планы были детализированы ранее.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов призвал жителей республики активнее голосовать, чтобы как можно больше общественных пространств в регионе было благоустроено.

Во время голосования в татарстанских городах будут работать волонтеры. Они будут рассказывать о проекте и помогать жителям выбрать парки, скверы и набережные для благоустройства в предстоящем году.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.