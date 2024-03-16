В Татарстане волонтеры помогают жителям выбрать объекты для благоустройства

Фото: «НТР 24»

Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на следующий, 2025 год стартовало накануне, 15 марта. Об этом жителей Татарстана информируют волонтеры, сообщают организаторы инициативы.

В голосовании представлены объекты из всех муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан. Жители могут не только выбрать парки, скверы и набережные для благоустройства, но и определить дворы для включения в первоочередной список программы «Наш двор» на будущий год. Принять участие в голосовании может любой гражданин в возрасте от 14 лет, оно продлится до 30 апреля.

Так, об организации процесса в столице Татарстана рассказывает газета «Казанские ведомости». «Сегодня мы помогаем принять участие в голосование за объекты благоустройства. Сама я живу в Авиастроительном районе Казани, поэтому буду голосовать за объект поблизости от дома», — приводит издание участницы инициативы Фанисы Фазлиевой.

Присоединился к голосованию и Нижнекамск. «Любой житель города может принять участие в голосовании, проголосовать за тот объект, который бы хотел благоустроить <...>. Объект, который наберет большее количество голосов, получит финансирование и будет реконструирован», — напомнил директор молодежного центра креатив «Ковер» Булат Аюпов, которого цитирует телеканал «НТР 24».

В Лениногорске акция по разъяснению жителям особенностей голосования прошла в городском Дворце культуры. Студенты местного нефтяного техникума призвали горожан быть активными, чтобы «именно наши объекты выиграли в федеральном конкурсе», и раздали желающим памятки о том, как можно проголосовать на портале госуслуг, отмечают «Лениногорские вести».

В Чистополе добровольцы также приступили к разъяснению особенностей голосования по формированию благоприятной городской среды. Здесь можно сделать выбор из трех общественных пространств: аллеи «100 лет ТАССР», улицы Ленина и променада вдоль дамбы, информируют «Чистопольские известия».

В Бугульминском районе местным жителям тоже начали объяснять специфику выбора объектов и дворовых территорий для благоустройства. На этот год в муниципалитете определены девять дворов, которые будут отремонтированы в первую очередь, напоминает «Бугульминская газета».

Всего за семь лет реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроено 225 общественных пространств. Общая сумма вложений превысила 20,9 млрд рублей. В свою очередь по программе «Наш двор» приведены в порядок дворовые территории у более чем 1 млн жителей Татарстана.