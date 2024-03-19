Минстрой пригласил татарстанцев выбрать парки, скверы и дворы для благоустройства

Проголосовать за общественные пространства и дворовые территории для благоустройства в 2025 году жители Татарстана смогут на портале госуслуг РТ до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона Алексей Фролов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы традиционно весной начинаем планировать программы на последующие годы, в том числе по общественным пространствам и дворовым территориям. И, как обычно, в этом году запустили процесс отбора общественных пространств и дворовых территорий, которые будут включены в программу 2025 года», — отметил он.

Всероссийское голосование стартовало 15 марта. По его итогам окажется сформирован перечень общественных пространств, которые включат в программу следующего года. Также будет составлен список из 200 дворовых территорий. К участию в голосовании приглашаются жители республики старше 14 лет. Проголосовать можно за любую территорию, а не только за ту, где проживает голосующий.

«В голосовании участвуют все муниципальные территории. На голосование выставлено 274 общественных пространства и 1550 дворовых территорий», — уточнил Фролов.

Спикер также отметил, что 2024 год является знаменательным и юбилейным. «Начиная с 2015 года мы начали заниматься общественными пространствами, это десятый год, как мы занимаемся ими. И в этом году мы пятый год реализуем программу „Наш двор”», — пояснил он.

Всего за девять лет (с 2015 по 2023 год) благоустроено 398 общественных пространств, из которых на 225 объектах работы были организованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», потрачено 23,9 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Кроме того, в рамках масштабной республиканской программы «Наш двор» с начала ее реализации в 2020 году благоустроено более 4,3 тыс. придомовых территорий на общую сумму 34 млрд рублей, поступивших из республиканского бюджета. В этом году запланированы работы по благоустройству еще 833 дворовых территорий, а объем финансирования увеличен до 10 млрд рублей.

«Это в первую очередь связано с волатильностью на рынке, увеличением стоимости строительных материалов. Чтобы не снижать объемы, Раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым] было принято решение увеличить финансирование программы на 1 млрд рублей», — пояснил Фролов.

Работы в этом году, по его словам, начнутся сразу после завершение паводка. «Изначально „Наш двор” анонсировалась как программа на пять лет. Сегодня мы четко понимаем, что программа будет продолжена. Объемы программы становятся больше. Будем ее реализовать и далее, чтобы по максимуму привести дворы в порядок», — заверил он.

С учетом того, что многие муниципальные образования республики реализацию программы «Наш двор» либо уже закончили, либо близки к ее завершению, в голосовании по выбору придомовых территорий будет участвовать 15 районов, а также города Казань и Набережные Челны.

Алексей Фролов пригласил татарстанцев к активному участию в выборе общественных пространств и дворов для благоустройства. Как и в предыдущие годы, отдать свой голос за тот или иной проект можно будет на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ».

Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств проходит в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).