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Минниханов призвал татарстанцев соблюдать меры пожарной безопасности
Раис Татарстана Рустам Минниханов на фоне жаркой погоды призвал жителей республики соблюдать меры пожарной безопасности. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Дуслар, всю неделю в республике ожидается жаркая погода. Будьте внимательны, высок риск пожаров, особенно лесных. Сак булыгыз! Янгын куркынычсызлыгы чараларын үтәгез (Будьте осторожны! Соблюдайте меры пожарной безопасности – перевод с татарского)», – сказал руководитель республики.
Напомним, Гидрометцентр РТ сегодня объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов
на территории региона. Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев сообщал, что среднесуточная температура в ближайшую декаду в Казани будет выше климатической нормы на 4–6 градусов. Ученый также рассказал, будет ли нынешнее лето экстремально жарким.
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