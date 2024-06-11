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Из-за высокой пожарной опасности лесов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Это связано с высокой пожарной опасностью лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Так, в период с 12 по 17 июня на территории республики сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс).
Напомним, пожарная опасность в лесах — это условия, когда при наличии источника высокой температуры или огня может возникнуть лесной пожар. Всего существует 5 классов.
При 4-м классе не стоит использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, а также в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Кроме того, нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, а также оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах.
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