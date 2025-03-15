Минниханов призвал ШОС поддержать инициативы по сохранению снежного барса

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов после завершения прошедшей в Казани международной конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» встретился с заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Джанешем Кейном. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В начале беседы, состоявшейся в Казанской ратуше, Рустам Минниханов напомнил, что снежный барс – это символ Татарстана, он олицетворяет силу, храбрость, чистоту природы.

«Благодарю вас за участие в нашем значительном мероприятии – конференции. Это уникальная платформа для консолидации экспертов, ученых и государственных органов из разных стран, для обмена знаниями и опытом по сохранению снежного барса. Нас беспокоит будущее снежного барса в нашей стране. Да, сегодня предпринимаются шаги, которые позволят изменить ситуацию. И мы были бы признательны за поддержку на уровне Шанхайской организации сотрудничества наших усилий по реализации программы сохранения данного животного», – сказал Раис РТ, обращаясь к заместителю генсека ШОС.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По мнению Минниханова, у Шанхайской организации сотрудничества есть все возможности, чтобы стать одним из мощных центров справедливого многополярного мира, который, на его взгляд, формируется сейчас. Он счел важной вехой шестнадцатый по счету саммит БРИКС, который в октябре прошлого года приняла Казань. На форум приехали лидеры 36 государств и руководители шести международных организаций.

Татарстан активно сотрудничает со странами, которые входят в ШОС: Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Беларусю, Индией, Пакистаном и Ираном.

«Мы активно работаем со странами, которые входят в ШОС. Если раньше мы работали в части гуманитарных контактов, то сегодня работаем вместе над тем, как сохранить популяцию снежного барса», – подчеркнул Раис РТ.

В связи с этим Рустам Минниханов констатировал, что ШОС широко известна как влиятельная международная организация, объединяющая страны, где проживает около половины населения Земли. Ее деятельность носит разноплановый характер – от вопросов безопасности до продвижения туризма. Заметное место в работе организации уделяется вопросам охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн в свою очередь заметил, что ранее посещал Казань в 2012 году. По его оценке, за это время город стал еще более современным и красивым. Упомянул он и о том, что бывший на тот момент генеральным секретарем ШОС Чжан Мин в октябре 2024 года посетил столицу РТ и участвовал в саммите БРИКС. «Надеюсь, что и в будущем в вашем городе еще будут проходить мероприятия ШИС», – добавил Кейн.

Председатель общего собрания межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» Али Узденов обратил внимание на то, что присутствие представителя ШОС придает конференции «особую значимость». «Отрадно также и то, что все страны прислали своих представителей, рассказали на конференции о собственных программах по направлению изучения и сохранения снежных барсов», – сказал он.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак упомянул, что регион принимает участие в работе по сохранению снежного барса и присоединится к соответствующим инициативам ШОС. Он также пригласил Джанеша Кейна посетить Алтай и наметить перспективы сотрудничества, а также ознакомиться с работой Центра по развитию и поддержке популяции снежного барса.