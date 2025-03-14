Минниханов: Сохранение снежного барса – главная экологическая задача

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сохранение снежного барса – главная экологическая задача и совместная ответственность перед будущим поколением. Об этом заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии «Развитие международного сотрудничества в области сохранения снежного барса и его местообитаний» в рамках Международной конференции по вопросам сохранения снежного барса в Казани.

«Исторически барс – один из древнейших символов ранних тюркских культур Алтая. Его образ изображен на предметах <…>. Он и сегодня остается символом народов Хакасии, Осетии, Тувы, Алтая, Монголии, Пакистана, Индии, Китая, Непала, Бутана <…> », - сказал он.

Минниханов отметил, что на протяжении тысячелетий барс был символом для предков татарского народа. Сегодня он изображен на гербе Республики Татарстан и олицетворяет общечеловеческие, нравственные ценности (добро, справедливость, благополучие граждан, дружба между народами), а также напоминает о необходимости беречь нашу культурную идентичность.

Минниханов напомнил, что в 2022 году Татарстан инициировал создание Центра сохранения биоразнообразия «Снежный барс» в естественном ареале обитания ирбиса на Алтае. И эту инициативу поддержали.

«Комплекс функционирует и становится главной площадкой для восстановления численности ирбиса в природных условиях. Татарстанскими учеными разработан проект по изучению генома снежного барса и создания биобанка этого вида», – заметил Раис Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в октябре 2024 года по итогам саммита БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой страны-участницы поддержали совместную работу по охранению снежного барса.

«Надеюсь, резолюция нашей конференции усилит эту работу и позволит расширить взаимодействие на площадках стран Шанхайской организации сотрудничества», – подчеркнул Минниханов.

Он также добавил, что Татарстан и дальше будет принимать активное участие в проектах, направленных на восстановление экосистем, борьбу с браконьерством и сохранение среды обитания снежного барса.

На мероприятии приняли Казанскую резолюцию для усиления сотрудничества в вопросах сохранения ирбиса и укрепление взаимодействия между научными и общественными организациями, органами госвласти и бизнеса.

Международная конференция по вопросам сохранения снежного барса проходит 14-15 марта в Казанской Ратуше. В ее работе принимают участие 180 участников из 12 стран, на территории которых обитает снежный барс (ирбис). Это Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В таком формате международное сообщество по вопросам сохранения снежного барса в последние годы еще не собиралось. Сохранение популяции снежного барса способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».