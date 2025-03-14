Делегаты из Китая рассказали о сохранении снежного барса в условиях изменения климата

Бизнес, общество и государство объединяют усилия для стабилизации популяции снежного барса в мире. Как Китаю удалось сохранить этот редкий вид крупных хищников, рассказали сегодня представители делегации КНР на стратегической сессии «Снежный барс: объединение усилий государства, бизнеса и общества». Сессия проходит в рамках международной конференции по вопросам сохранения снежного барса в Казани.

«Мы вели работы в заповеднике Джомолунгма, в гористой местности. Исследования проводили с 2014 года. Работы велись при помощи фотоловушек, спутниковых технологий», – сообщил председатель правления Eco-Bridge Continental, член делегации NFGA, основатель и бывший директор Института дикой природы Пекинского университета лесного хозяйства Кун Ши.

Он отметил, что эксперты дали оценку местам проживания снежного барса. Результат мониторинга представили в виде отчета. Реализация практик по сохранению диких кошек будет продолжена, добавил ученый.

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Джанеш Кен заметил, что ШОС уделяет значительное внимание сохранению биоразнообразия. Он рассказал о важности работы, направленной на предотвращение загрязнения экологии и адаптацию животного мира к глобальным изменениям климата.

По словам эксперта, изменения климата оказывают комплексное влияние на экосистемы и обитателей природы. Снежный барс обитает на труднодоступных горных территориях. Животным сложно адаптироваться к изменениям климата. Ирбис играет важную роль в поддержании баланса экосистемы, подчеркнул участник международной конференции.

Международная конференция по вопросам сохранения снежного барса проходит 14-15 марта в Казанской ратуше. В ее работе принимают участие 180 участников из 12 стран, на территории которых обитает снежный барс (ирбис). Это Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В таком формате международное сообщество по вопросам сохранения снежного барса в последние годы еще не собиралось. Сохранение популяции снежного барса способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».