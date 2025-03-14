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Экономика 14 марта 2025 16:46

РАН и центр «Ирбис» подписали соглашение о сотрудничестве

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Российская академия наук и Центр содействия биологического разнообразия «Ирбис» подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие прошло в рамках научной конференции, посвященной изучению и сохранению снежных барсов в мире.

Соглашение предполагает сотрудничество в образовательной, научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов.

Помимо этого, на подписании вручили сертификат на передачу объектов научно-исследовательского Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» в Республике Алтай консорциму стратегических партнеров подписанного соглашения.

#российская академия наук #научная конференция #снежный барс #соглашение о сотрудничестве
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