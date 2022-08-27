Минниханов возобновляет работу оперштаба по борьбе с коронавирусом

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня на традиционном совещании в Доме Правительства РТ из-за роста заболеваемости коронавирусом призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и активизировать проведение вакцинации от Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ констатировал, что за неделю рост заболеваемости усилился, ежедневно фиксируется около 200 заразившихся (сегодня зарегистрировано 176 случаев коронавируса, о чем ранее сообщал «Татар-информ»).

«Необходимо активизировать работу по вакцинации. Всё необходимое для этого в республике есть», — потребовал в связи с этим Минниханов.

«Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, к представителям бюджетной сферы — все санитарно-эпидемиологические требования должны быть соблюдены, в том числе масочный режим. Берегите себя и своих близких», — добавил Президент Татарстана.

Кроме того, Рустам Минниханов поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. «Ситуацию надо держать под жестким контролем. Да, это большая работа, но без этого ничего не получится», — подчеркнул он.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики. В нем приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Из-за роста заболеваемости в республике Роспотребнадзор еще неделю назад посоветовал жителям Татарстана носить маски, соответствующая рекомендация содержатся и в постановлении Правительства РТ от 19 августа. До этого Рустам Минниханов уже поручал возобновить действие масочного режима и усилить работу по ревакцинации.