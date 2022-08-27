В Татарстане зарегистрировано 176 случаев коронавируса

В Татарстане продолжает увеличиваться число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Сегодня выявлено 176 заболевших по сравнению с 160 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В больницы доставлены 97 пациентов. За день до этого госпитализация потребовалась 110 инфицированным.

Всего по данным на 27 августа 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально признаны 156 418 случаев заболевания. Излечились 150 758 жителей республики, в том числе 39 за последние сутки, тогда как вчера стало известно о 22 поправившихся больных.

В регионе за сутки официально не зафиксировано ни одного умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 2000 — последний по времени летальный исход был зарегистрирован днем ранее.

Согласно информации Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 существует в большинстве регионов страны. За июнь 2022 года от него и с ним в России умер 4981 человек, у 3693 больных он стал основной или предполагаемой основной причиной смерти.

Из-за роста заболеваемости в республике Роспотребнадзор неделю назад посоветовал жителям Татарстана носить маски, соответствующая рекомендация содержатся и в постановлении Правительства РТ. До этого Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил возобновить действие масочного режима в трудовых коллективах и усилить работу по ревакцинации населения.