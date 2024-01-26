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Власти призвали казанцев не оставлять авто на проезжей части — это мешает уборке снега
С 19 января в Казани сотрудники ГИБДД эвакуировали 487 легковых автомобилей, чьи владельцы нарушили ПДД. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Алексей Сидоров и призвал автомобилистов не оставлять свой транспорт на проезжей части, чтобы такие случаи не мешали уборке города от снега.
«Мы призываем всех: не оставляйте транспорт на проезжей части, чтобы не мешать уборке улиц, ведь это наша общая задача привести в порядок город», — обратился к казанцам Алексей Сидоров.
В ГИБДД также напомнили, что на всех правонарушителей будут наложены административные штрафы. Так, за автомобиль, оставленный на полосе общественного транспорта, владельцу грозит взыскание в размере 1500 рублей, передает пресс-служба мэрии.
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