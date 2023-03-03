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Минниханов присвоил Данису Зарипову звание заслуженного работника физкультуры РТ
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов своим указом присвоил хоккеисту Данису Зарипову почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РТ». Документ опубликован на сайте руководителя республики.
В указе отмечается, что звание присвоено Зарипову «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в республике, многолетний плодотворный труд».
Данис Зарипов недавно завершил спортивную карьеру. Свой последний матч 41-летний хоккеист сыграл 24 февраля — это была домашняя встреча с «Металлургом». На встрече с Рустамом Миннихановым спортсмен прокомментировал это решение.
«Пришло время закончить с официальными играми. Сам понял это и осознал. Хочу пожелать ребятам успехов», — заметил единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (трижды в составе «Ак Барса» и дважды — «Металлурга»). Роль капитана «Ак Барса» он передал Александру Радулову.
Подробнее о финале спортивного пути хоккеиста можно прочитать в материале «Татар-информа» Теневой кардинал «Ак Барса» или легенда КХЛ: кем завершил карьеру Данис Зарипов.
Кроме того, Рустам Минниханов другим указом присвоил звание заслуженного работника физкультуры РТ исполнительному директору Федерации волейбола Татарстана Мансуру Каримову.
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