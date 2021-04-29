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Ру Тат
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29 апреля 2021  13:36

Минниханов принял участие во встречах Мишустина с премьерами Таджикистана и Узбекистана

Минниханов принял участие во встречах Мишустина с премьерами Таджикистана и Узбекистана
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в расширенных встречах Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министрами Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Киргизской Республики — Кохиром Расулзодой, Абдуллой Ариповым и Улукбеком Мариповым. 

Как сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, сначала состоялась встреча Премьер-министра России с его таджикским коллегой, затем — с узбекским, а потом — с киргизским.

Михаил Мишустин прибыл в Казань накануне для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, которые проходят 29 и 30 апреля. С этой же целью прилетели в столицу Татарстана Улукбек Марипов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов.

Помимо них, в столицу Татарстана для участия в заседании межправительственной организации Евразийского экономического союза прибыли премьеры Беларуси и Казахстана — Роман Головченко и Аскар Мамин, а также и. о. главы Правительства Армении Никол Пашинян.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

минниханов рустам михаил мишустин евразийский экономический союз
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