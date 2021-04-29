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Ру Тат
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29 апреля 2021  09:04

В Казань прибыл Премьер-министр Таджикистана

В Казань прибыл Премьер-министр Таджикистана
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Для участия в Евразийском межправительственном совете в Казань прибыл Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В международном аэропорту Казань его встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.


Межправительственный совет международной организации экономической интеграции ЕАЭС пройдет в столице РТ 29 и 30 апреля. Для участия в нем в Казань уже прибыли глава Правительства России Михаил Мишустин, а также премьеры Беларуси, Казахстана и Киргизии — Роман Головченко, Аскар Мамин и Улукбек Марипов.

 

Фото пресс-службы Президента РТ

еаэс
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