Для участия в Евразийском межправительственном совете в Казань прибыл Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. В международном аэропорту Казань его встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.



Межправительственный совет международной организации экономической интеграции ЕАЭС пройдет в столице РТ 29 и 30 апреля. Для участия в нем в Казань уже прибыли глава Правительства России Михаил Мишустин, а также премьеры Беларуси, Казахстана и Киргизии — Роман Головченко, Аскар Мамин и Улукбек Марипов.

Фото пресс-службы Президента РТ