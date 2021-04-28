В Казань прибыл Премьер-министр Киргизии

В Татарстан прибыл Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов. Гостя в Международном аэропорту Казань имени Габдуллы Тукая встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента республики.

Улукбек Марипов прибыл для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, которые состоятся 29 и 30 апреля.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Ранее сообщалось, что в Казань прибыли белоруссский и казахстанский премьер-министры Роман Головченко и Аскар Мамин, а также председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: пресс-служба Президента РТ.