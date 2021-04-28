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Ру Тат
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28 апреля 2021  17:15

В Татарстан прибыл Михаил Мишустин

В Татарстан прибыл Михаил Мишустин
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В Республику Татарстан прибыл Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Главу федерального Кабмина в Международном аэропорту Казань имени Габдуллы Тукая встретил Президент РТ Рустам Минниханов. 

«Премьер-министр страны прибыл для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, который состоится в Казани 29-30 апреля», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Ранее сообщалось, что для участия в мероприятии в Казань прибыли белоруссский и казахстанский премьер-министры Роман Головченко и Аскар Мамин.

Фото: пресс-служба Президента РТ. 

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