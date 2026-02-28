Минниханов принял участие в открытии зимних игр «ЗимФестАмур» в Благовещенске

news_header_top
Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Амурской области Василий Орлов открыли в Благовещенске международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта «ЗимФестАмур». В этом году Республика Татарстан впервые принимает участие в играх в качестве региона-гостя, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В торжественной церемонии также приняли участие заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Хань Шэнцзянь, председатель Народного Правительства города Хэйхэ Цинь Бо и представители провинции Аньхой, которая также является регионом-гостем с китайской стороны.

Выступая перед гостями, Рустам Минниханов назвал фестиваль ярким примером укрепления стратегического партнерства между Россией и КНР.

«Рад приветствовать всех участников и гостей Российско-Китайского фестиваля зимних видов спорта. Это значимое мероприятие является ярким примером укрепления стратегического партнерства и дружеских отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Игры демонстрируют важность развития сотрудничества в сфере спорта – одной из мощнейших площадок для объединения народов и культур… Этот фестиваль предоставляет хорошую возможность обменяться опытом, повысить профессиональное мастерство и вдохновить новое поколение спортсменов», – отметил Раис РТ.

Фото: www.amurobl.ru

В числе звездных гостей фестиваля известные российские и китайские спортсмены – многократный чемпион мира и России по боксу Николай Валуев, трехкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Данис Зарипов, а также олимпийская чемпионка по шорт-треку Чжан Юйтин. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева выступит во второй день фестиваля на торжественной церемонии открытия.

Губернатор Василий Орлов поприветствовал участников на русском и китайском языках, поблагодарив партнеров из провинции Хэйлунцзян и гостей из Татарстана за поддержку.

«Уверен, что Фестиваль еще больше укрепит дружбу и сотрудничество между нашими народами! Поздравляю всех с открытием! Желаю спортсменам гладкого льда Амура и легкой воды, а гостям – ярких впечатлений!» – сказал глава Приамурья.

Спортивная часть открылась хоккейным матчем между юными хоккеистами команды «Ак буре» («Белый волк») города Казани и их ровесниками из сборной провинций Хэйлунцзян и Аньхой. Несмотря на явные преимущества в росте и весе со стороны китайских хоккеистов, казанские спортсмены не уступали им в мастерстве и игра завершилась ничейным счетом 4:4 – победила дружба.

Одним из зрелищных моментов стали показательные заезды команды «КАМАЗ-мастер». Рустам Минниханов лично сел за руль спортивного К5 и прокатил Василия Орлова по ледовой трассе на Амуре.

«Я еще никогда так быстро не ездил на КАМАЗе», – поделился позже своими впечатлениями губернатор Амурской области.

На набережной Благовещенска для жителей организовали культурную программу с выступлениями амурских и татарских коллективов, а также дегустацию блюд национальной кухни. Визит завершился рабочей встречей руководителей регионов в Доме российско-китайской дружбы, где обсуждались проекты строительства трансграничной канатной дороги и международного выставочного центра.

Видео: t.me/galimovatatarstan

