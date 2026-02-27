news_header_top
Общество 27 февраля 2026 09:30

«Это просто космос!»: Минниханов посетил космодром «Восточный» в Амурской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Амурской области с рабочим визитом. Вместе с губернатором региона Василием Орловым он посетил космодром «Восточный», о чем сообщил в канале в MAX.

В ходе визита делегация осмотрела стартовые комплексы «Союз» и «Ангара», а также мобильную башню обслуживания. Как отметил Минниханов, с космодрома уже выполнен 21 пуск ракет-носителей, на целевые орбиты выведено более 300 космических аппаратов.

Раис Татарстана пожелал сотрудникам космодрома успехов в их ответственной и сложной работе, подчеркнув ее значимость для страны.

Фото: https://max.ru/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов #космодром восточный
