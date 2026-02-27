Минниханов посетил копию Албазинского острога и военно-патриотический парк «Патриот»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

После осмотра космодрома «Восточный» Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Амурской области Василий Орлов направились в военно-патриотический парк «Патриот». Он расположен на территории полигона Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища, где также находится воссозданный Албазинский острог.

Албазинский острог — реконструкция деревянной крепости на берегу Амура, сыгравшей ключевую роль в противостоянии Русского государства с империей Цин за Приамурье. Крепость основали в 1665 году выходцы из Усть-Киренской волости (территория современной Бурятии). Это единственный сибирский острог, построенный без царского указа. Он служил опорным пунктом для освоения и защиты земель от маньчжуров, а позднее — от китайских войск. Внутри располагались жилые постройки, склады, церковь и казармы. Крепкие стены и башни позволяли успешно отражать атаки, однако после затяжных осад укрепления восстанавливали.

Амурский парк «Патриот» создан по инициативе командования училища для развития военно-патриотического движения в регионе и популяризации традиций амурского казачества. На его территории обустроены партизанская деревня, выставка военной техники разных лет, элементы пограничной заставы, участки государственной границы, площадки для обучения верховой езде, квадродром, снегодром и зона для демонстрации боевых возможностей вооружения.

Особый интерес у посетителей вызывает партизанская деревня — точная копия мест дислокации партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны. Здесь воссозданы землянки, полевая кухня, баня, клуб, наблюдательные вышки и учебный полигон для отработки подрыва железнодорожных путей.

На территории парка и у стен Албазинского острога регулярно проводятся крупные региональные события. В феврале 2026 года здесь отметили День защитника Отечества — праздник собрал более трёх тысяч гостей. Для них организовали экскурсии, народные игры, концерты, смотр техники, мастер-классы от казаков, катание на лошадях, театрализованные представления и ярмарку.

В 2025 году на площадке прошёл традиционный фестиваль казачьей культуры «Албазинский острог», объединивший более сотни участников и три тысячи зрителей.