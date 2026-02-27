Минниханов прибыл в Благовещенск на фестиваль «ЗимФестАмур»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Благовещенск. В аэропорту его встретил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В ходе поездки татарстанский лидер планирует посетить ряд объектов и достопримечательностей, а также принять участие в церемонии открытия Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта «ЗимФестАмур». Мероприятие пройдет с 28 февраля по 1 марта на льду реки Амур, на границе двух государств.

В этом году в состязаниях впервые участвуют регионы-гости: со стороны России — Татарстан, со стороны Китая — провинция Аньхой. Татарстан направил на игры команду юных хоккеистов 9–10 лет из казанской спортшколы «Ак буре». В стартовом матче они встретятся со сверстниками из сборных провинций Хэйлунцзян и Аньхой. Поддержит юных спортсменов трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, который проведет мастер-класс для амурских хоккеистов.

Команда «КАМАЗ Мастер» из Набережных Челнов покажет выступления грузовиков. Парный дрифт на льду Амура продемонстрируют руководитель команды, пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев и мастер спорта Алмаз Ахмедов. В автоспортивных соревнованиях также выступят чемпион Европы по ралли-кроссу Айдар Нуриев, призер чемпионата России по дрифту Тарас Шатов и основатель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов.

Четыре спортсмена из Татарстана примут участие в соревнованиях по зимнему плаванию на дистанциях 25 и 50 метров, а также в командной эстафете.

В культурной программе фестиваля задействована творческая делегация республики. Для гостей организуют выставку народно-художественных промыслов. Выступят Государственный фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек», заслуженная артистка РТ Марина Карпова, заслуженный артист РТ Айрат Ганиев, который также руководит Китайским вокальным ансамблем.

Фестиваль проводится на Амуре с 2017 года и стал ключевым событием российско-китайского спортивного сотрудничества. В 2025 году он собрал около 300 участников.

Напомним, сотрудничество Татарстана и Амурской области регулируется соглашением, действующим с 2006 года. Республика поставляет в регион нефтепродукты, удобрения, грузовую технику, медицинское оборудование и другую продукцию. Более 100 жителей Амурской области обучаются в вузах Татарстана. Стороны планируют расширять сотрудничество в машиностроении, судостроении, торговле и развивать взаимодействие с Китаем и странами Тихоокеанского региона.