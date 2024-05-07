Путин: Интересы и безопасность народа России будут для меня превыше всего

Консолидация российского общества, его единство, говорит о том, что будущее России мы будем определять сами, заявил Президент России Владимир Путин после принесения присяги.

Он подчеркнул, что высочайшее предназначение главы государства — беречь Россию и служить ее народу.

«Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», — сказал он.

Итоги выборов, консолидированная воля миллионов людей подтвердили правильность курса, которым идет Россия. «Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России», – сказал Президент.

Он выразил уверенность, что РФ и ее народ уверенно преодолеют этот трудный рубежный период.

В начале выступления Владимир Путин выступил со словами сердечной благодарности в адрес жителей всех регионов России и участников специальной военной операции, тех, кто сейчас сражается за Отечество.