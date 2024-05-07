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Путин: Россия готова укреплять отношения со всеми, кто видит в ней надежного партнера
Россия готова продолжать и укреплять добрые отношения со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера. Об этом во время церемонии вступления в должность заявил Президент России Владимир Путин.
«И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну. Или же искать путь к сотрудничеству и миру», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что диалог, посвященный безопасности и стратегической стабильности, возможен. Однако он должен вестись не с позиции силы, без чванства и высокомерия, а на равных и с уважением интересов друг друга.
Вместе с партнерами РФ продолжит работу над формированием многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности.
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