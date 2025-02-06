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Экономика 6 февраля 2025 13:31

Минниханов пригласил участников «Казаныша» на KazanForum 2025

Минниханов пригласил участников «Казаныша» на KazanForum 2025
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая сегодня на пленарном заседании архитектурно-строительного форума «Казаныш», пригласил всех принять участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который состоится в столице РТ 15 и 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов также призвал присутствующих к участию в Международном форуме «Ребус». По его словам, на обоих этих мероприятиях будут в том числе рассматриваться вопросы, связанные с архитектурой, градостроительством и развитием строительной отрасли в целом.

Участникам и гостям «Казаныша» Раис РТ пожелал плодотворной работы и приятного пребывания в Татарстане.

Кроме того, в ходе сессии Рустам Минниханов наградил партнера архитектурного бюро Wowhaus Олега Шапиро, который является одним из авторов нового здания театра имени Камала, где и проходит форум «Казаныш». Ему присвоено звание заслуженного архитектора РТ – за заслуги в области архитектуры и большой вклад в проектирование социально значимых объектов Республики Татарстан.

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#Рустам Минниханов #KazanForum #форум #урбанистика #театр камала
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