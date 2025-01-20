Новый театр Камала можно будет посещать без билета — как многофункциональный центр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главной особенностью нового здания театра Камала, которое официально открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, станет то, что оно будет многофункциональным центром и пространством, в котором независимо от посещения спектаклей сможет побывать любой желающий.

«Планируем, что открыт театр будет в течение дня и до позднего вечера — 22-23 часов», — рассказал на экскурсии журналистам руководитель пресс-службы театра Камала Ильшат Латыпов.

Идея строительства нового театра была выдвинута летом 2021 года. Состоялся международный конкурс на проект здания, в котором приняли участие 87 бюро из 14 стран. В начале 2022 года восемь проектов-финалистов прошли жесткий экспертный отбор, победил проект консорциума под лидерством московского проектного бюро ООО «Ваухаус» (Wowhaus в сотрудничестве с Kengo Kuma and Associates). В команду вошел и известный казанский архитектор Герман Бакулин, а презентацию представил жюри японский архитектор Кэнго Кума. Генеральным проектировщиком выступил ГУП «Татинвестгражданпроект».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первые сваи в основание нового здания театра забили уже в конце 2022 года. В октябре 2024-го во время саммита БРИКС театр принял первых гостей — например, Германа Грефа. В декабре минувшего года итоговую пресс-конференцию в здании провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. Сегодня с его участием состоялось официальное, но всё же пока еще техническое открытие нового театра Камала.

В здании, расположенном по адресу: ул. Хади Такташа, 74, четыре зала разной вместимости для постановок различных форматов. Например, в восточном зале на 242 места за сценой предусмотрена стеклянная стена, через которую видно озеро Кабан. Она сможет стать естественной декорацией для постановок.