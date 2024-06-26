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Минниханов пригласил деловые круги КНР посетить форум в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с замсекретаря комитета Коммунистической партии КНР Синьцзян-Уйгурского автономного района Ли Ифэем. Как отметила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова, одной из главных функций корпуса является экономическое развитие региона, главной отраслью – сельхозпроизводство.
Участники встречи отметили, что в соответствии с совместными заявлениями Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина о планах экономического сотрудничества двух стран предстоит кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, а также углубить связи в промышленно-технологической, финансовой и транспортно-логистической сферах.
Рустам Минниханов рассказал, что с 2023 года в республике проводится крупный бизнес-форум «РОСТКИ», нацеленный на расширение деловых контактов с КНР, и пригласил деловые круги Китая посетить форум.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ принял участие в церемонии открытия 8-го «ЭКСПО Китай – Евразия», темой выставки стало «Новые возможности на Шелковом пути/Новая жизненная сила для Евразии». Также руководитель республики посетил стенд РТ на полях международного форума, а также принял участие во встрече Секретаря комитета Коммунистической партии КНР Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума.
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