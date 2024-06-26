Минниханов принял участие в открытии 8-го «ЭКСПО Китай – Евразия» в КНР

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия 8-го «ЭКСПО Китай – Евразия». В этом году тема международного события – «Новые возможности на Шелковом пути/Новая жизненная сила для Евразии», рассказала руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Международная выставка производителей пищевой, сельскохозяйственной и текстильной продукции включает в себя такие направления, как инвестиционное сотрудничество, энергетика, производство оборудования, текстиль и одежда, цифровые технологии, туризм.