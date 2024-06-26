Минниханов рассказал о стенде Татарстана на «ЭКСПО» в Китае

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии с полей Международной выставки «ЭКСПО Китай – Евразия», которая стартовала сегодня в КНР. Республика организовала свой стенд.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

«Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности. Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился в два раза и составил 3 миллиарда долларов. ЭКСПОда Татарстан стенды бар. Республика яңа проектлар өчен ачык. Рәхим итегез! (На полях „ЭКСПО“ организован стенд Татарстана. Республика открыта для новых проектов. Добро пожаловать! — перевод с татарского)», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Раиса РТ.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия 8-го «ЭКСПО Китай – Евразия», темой выставки стало «Новые возможности на Шелковом пути/Новая жизненная сила для Евразии».