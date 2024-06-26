Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов рассказал о стенде Татарстана на «ЭКСПО» в Китае
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал фотографии с полей Международной выставки «ЭКСПО Китай – Евразия», которая стартовала сегодня в КНР. Республика организовала свой стенд.
«Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности. Наш товарооборот по итогам прошлого года увеличился в два раза и составил 3 миллиарда долларов. ЭКСПОда Татарстан стенды бар. Республика яңа проектлар өчен ачык. Рәхим итегез! (На полях „ЭКСПО“ организован стенд Татарстана. Республика открыта для новых проектов. Добро пожаловать! — перевод с татарского)», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Раиса РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия 8-го «ЭКСПО Китай – Евразия», темой выставки стало «Новые возможности на Шелковом пути/Новая жизненная сила для Евразии».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»