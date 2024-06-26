Минниханов: Товарооборот Китая и Татарстана за год вырос в два раза

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За последние годы отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на встрече Секретаря комитета Коммунистической партии КНР Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума.

Обращаясь к участникам он поблагодарил принимающую сторону за внимание к российской делегации, передает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Наше сотрудничество — пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — посчитал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил, что РТ вносит свой вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. В частности, подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество документов между муниципальными образованиями.

«Казань поддерживает побратимские связи с шестью городами Китая. В Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, в Казани — Генеральное консульство вашей страны», — перечислил Раис РТ.

Товарооборот по итогам 2023 года увеличился в 2 раза и превысил 3 млрд долларов.

«Нынешнее „ЭКСПО“ посвящено углублению сотрудничества Китая с соседними странами Евразии. Наша республика находится в самом центре европейской части России, на пересечении важнейших торговых артерий, соединяющих Европу и Азию», — сказал Минниханов и обратил внимание на то, что с учетом разветвленной транспортной сети для Татарстана актуальным остается вопрос логистики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках реализуемого в Китае проекта «Один пояс, один путь», а также планов Евразийского экономического союза ведется работа по созданию международных транспортно-логистических коридоров. В конце 2023 года введена в строй скоростная автомобильная дорога М12 «Москва — Казань» в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

«Высокая инвестиционная привлекательность Татарстана способствует росту интереса к нашей республике со стороны иностранных государств. Будем рады найти на выставке „ЭКСПО“ новых партнеров», — заключил руководитель РТ.