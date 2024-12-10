Минниханов прибыл в Малайзию для проведения заседания группы «Россия — Исламский мир»

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Малайзию летом 2024 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Завтра в Куала-Лумпуре под председательством Рустама Минниханова состоится выездное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Ключевая тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности».

В заседании планирует принять участие около 200 человек. Помимо участников группы, на встрече также окажутся представлены лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС и государств Азиатско-Тихоокеанского региона, профильные эксперты.

Ранее, в августе, во время визита в Малайзию Рустам Минниханов обратился к Премьер-министру страны Анвару Ибрагиму с предложением провести выездное заседание группы в Куала-Лумпуре. Инициатива была поддержана руководством страны.

Проведение заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Малайзии имеет особый символический смысл. Именно здесь двадцать лет назад на заседании ОИС прозвучало заявление Президента РФ Владимира Путина о присоединении России к Организации «Исламская конференция» (ныне — Организация исламского сотрудничества) в качестве наблюдателя.