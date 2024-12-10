Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов прибыл в Малайзию для проведения заседания группы «Россия — Исламский мир»
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Завтра в Куала-Лумпуре под председательством Рустама Минниханова состоится выездное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Ключевая тема мероприятия сформулирована следующим образом: «Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности».
В заседании планирует принять участие около 200 человек. Помимо участников группы, на встрече также окажутся представлены лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС и государств Азиатско-Тихоокеанского региона, профильные эксперты.
Ранее, в августе, во время визита в Малайзию Рустам Минниханов обратился к Премьер-министру страны Анвару Ибрагиму с предложением провести выездное заседание группы в Куала-Лумпуре. Инициатива была поддержана руководством страны.
Проведение заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Малайзии имеет особый символический смысл. Именно здесь двадцать лет назад на заседании ОИС прозвучало заявление Президента РФ Владимира Путина о присоединении России к Организации «Исламская конференция» (ныне — Организация исламского сотрудничества) в качестве наблюдателя.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»