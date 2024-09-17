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Экономика 17 сентября 2024 19:08

Татарстан и Малайзия договорились о поставках продовольственных товаров

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Делегация Минсельхозпрода Татарстана посетила агропромышленную выставку MAHA2024 в Малайзии. В рамках мероприятия обсуждались вопросы развития внешнеэкономических связей и сотрудничество по поставкам продовольственных товаров, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Данное мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта „Международная кооперация и экспорт"», отметили в ведомстве.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Малайзии Датук Сери Хаджи Мохамад бин Сабу обсудили возможности укрепления торгово-экономических отношений в агропромышленном комплексе и повышения товарооборота.

Стороны подписали экспортные контракты на поставку товаров, производимых в Татарстане, и импортные контракты на поставку продовольственных товаров из Малайзии. Кроме того, ООО «Вамин» и Asterpac Sdn.bhd подписали соглашение на поставку молочной продукции.

MAHA (Malaysia Agriculture Horticulture & Agrotourism) — ведущая сельскохозяйственная выставка Юго-Восточной Азии. Она проводится для популяризации инноваций в сельском хозяйстве.

В Малайзии представители предприятий Татарстана также принимают участие в международной выставке MIHAS (Malaysia International Halal Showcase).

Национальные проекты в их нынешнем виде запущены в России в 2019 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

#товарооборот
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